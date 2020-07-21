Çarşamba eğitim-öğretim sezonuna hazır - Son Dakika

2020-2021 Eğitim-Öğretim Sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Çarşamba ilçesinde tadilatları, yapımları tamamlanan okullar yeni sezona tam anlamıyla hazır durumda.



Okulların yeni eğitim-öğretim sezonuna tam anlamıyla hazır olabilmesi için dur durak bilmeden çalışmalar devam ederken, çocuklara en güzel şekilde ve okula adapte etmede üst seviyede olacak yeni okulların açılımı hem öğrencileri hem velileri heyecanlandırıyor.



Okulların genel durumu ile bilgi veren Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, okulların yeni eğitim öğretime hazır halde olduklarını ve yakın bir tarihte okulları kaymakam, belediye başkanı ve okul müdürleri ile ziyaret edeceklerini belirtti.



Doğal yaşam alanı yolu üzerinde bulunan okullar yeni ders yılında öğrencilerini dört gözle bekliyor gibi. Okulların yerleşimi ile ilgili detayların ise şu şekilde planlandığı öğrenildi. Atatürk Ortaokulu, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesine, Kocatepe İlkokulu, Bulutoğlu Anadolu Lisesine, Hacı Yılmaz Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu, Çarşamba Anadolu Lisesi'ne,Yeşilırmak İlkokulu,Yeşilırmak İmam Hatip lisesine taşınırken doğal yaşam alanı yolu üzerine yapılan Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi, Bulutoğlu Anadolu Lisesi,Çarşamba Anadolu Lisesi ve Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binalarında ve yeni mevkilerinde öğrencilerini bekliyor.



31 Ağustos 2020'de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı açılışı ile okul hayatına başlayacak olan öğrenciler için, yeni dönemin başarılı geçmesi amaçlanıyor. - SAMSUN