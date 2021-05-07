Çarşamba Emniyetinden anlamlı video - Son Dakika

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası ve Anneler Günü nedeniyle farkındalık oluşturulması adına videolu kutlama hazırlandı.

Trafik Haftası ve Anneler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak isteyen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerin görüntülü mesajlarına yer verilen bir video sunumu hazırladılar. Video içeriğinde öğrencilerin Trafik Haftası ve Anneler Günü'ne ilişkin sözleri büyük beğeni toplarken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden yapılan bilgilendirmede, trafik kurallarına ilişkin algı ve farkındalık oluşturacak bir video hazırlamak istendiği belirtildi.

Hazırlanan video sosyal medyada çokça beğeni toplamaya başladı. - SAMSUN