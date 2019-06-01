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Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü sezonu kapattı

29 dakika önce

Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü, 2018-2019 basketbol branşı sezon kapanışını gerçekleştirdi.

Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü sezonu kapattı, System.String[]
Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü, 2018-2019 basketbol branşı sezon kapanışını gerçekleştirdi.
Kulüp Başkanı İlkay Aydın, kapanış programında yaptığı konuşmada, gençler ve çocukların yıl boyunca sergiledikleri performansların neticesinde kazandıkları madalya ve kupaları sergilediklerini söyledi.
Son 5 yıl içinde sporcu sayılarının binin üzerine çıktığını, 10 branşta faaliyetlerini yürütmeye devam ettiklerini anlatan Aydın, "Bizden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin ve sponsorlarımıza, sporcularımız adına çok teşekkür ederim." dedi.
Törene Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel ile vatandaşlar, antrenörler ve sporcular katıldı.
Programda başarılı sporculara protokol üyeleri tarafından başarı belgesi de verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Enver Şahin, Halit Doğan, basketbol, Güncel
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