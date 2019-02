Çarşamba Günlerini İple Çekiyorlar

DENİZ AÇIK - Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mutlu Çarşamba Projesi" ile her çarşamba spor salona gelen engelliler, uzman antrenörler eşliğinde farklı branşlarda spor yapma fırsatı buluyor.Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün yaklaşık 50 uzman antrenörü, dönüşümlü olarak her hafta çarşamba günleri "Mutlu Çarşamba" adıyla başlatılan proje kapsamında, şimdilik 30 zihinsel ve bedensel engelliye spor yaptırıyor.Her hafta 8 farklı salonda basketbol , tenis, halk oyunları, badmington, masa tenisi, jimnastik, zumba gibi farklı branşlarda spor yapma imkanı bulan engelliler, öz güven kazanırken, bedensel koordinasyonları iyileşiyor. Sosyalleşen engellilerin topluma daha çabuk adapte olması amaçlanıyor.Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumdaki her kesim gibi engellilerin de mutlu olma hakkı bulunduğunu söyledi.Haftanın bir gününde engelli bireyleri yaş gruplarına bakılmaksızın spor salonlarına getirdiklerini anlatan Tatlısu, şöyle konuştu:"Onlara mutlu olmayı öğretiyoruz. Bu yeterli değil ancak bir başlangıç. Daha fazla projeler yapmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüz engellilerin spor yapması konusunda ciddi projeler ortaya koyuyor. Engelli çocuklarımıza her hafta çarşamba günü farklı birer branşta ya da iki branşta deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde belli antrenman programlarında spor yaptırıyoruz. Bu projeye 'Mutlu Çarşamba' diyoruz. Spor yapan engelli birey sayısını artırmalıyız. Söz konusu çalışmayı farklı günlere de yayacağız. Tüm engelli bireylerimiz çarşamba gününü iple çeker hale geldi. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor. Daha çok mutlu çarşambalar yaşamayı hedefliyoruz. Engelliler evlerine kapanmasın, spor yapmak için salonlarımıza gelsin. Biz her zaman hizmete hazırız.""Spor yapmaya başlayınca hayatım değişti"Projeye katılan 27 yaşındaki bedensel engelli Fatih Turan ise her hafta çarşamba günü spor yapmaya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradakileri ve buraya gelmeyi çok seviyorum. Spor salonlarına geldiğimiz çarşamba günlerini iple çekiyorum. Spor yapmaya başlayınca hayatım değişti. Biraz zayıfladım." diye konuştu.Katılımcılardan 21 yaşındaki Gülümser Var da her çarşamba spor salonlarında eğitimler aldıklarını belirterek, spor yapmaya başladıktan sonra daha rahat hareket ettiğini vurguladı.Engellilerden 30 yaşındaki Ömer Doğan ise spor yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bütün engellilerin spor yapmasını tavsiye etti.Projede yer alan engellilerden 29 yaşındaki Akgül Cuburoğlu da spor yapmaktan ve arkadaşlarıyla basketbol oynamaktan zevk duyduğunu söyledi.