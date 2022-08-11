Şehit pilotun anısına ilçeye getirilen savaş uçağı itilerek konulacağı alana götürüldü

Çarşamba ilçesinde, 2012'de eğitim uçuşunda şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in, 5 yıl önce vefat eden annesinin son isteği olarak, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının hediye ettiği F4 savaş uçağı ilçeye getirildi. Uçak, konulacağı yere vatandaşların yardımıyla itilerek götürüldü.

Konya 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı 134. Akrotim Filo Komutanlığında görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, 2012 yılında Konya'da eğitim uçuşu sırasında uçağının düşmesi sonucu şehit oldu.

Şehidin annesi Hatice Özer, oğlunun anısını yaşatabilmek için ilçede savaş uçağı sergilenmesi isteğini ilçedeki yetkililere bildirdi.

Oğlunun şehadetinden 5 yıl sonra vefat eden Özer'in son isteği Çarşamba Belediyesi tarafından yerine getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in anısına hediye ettiği F4 savaş uçağı, Samsun'un Çarşamba ilçe Belediyesi'nin katkılarıyla ilçeye getirildi.

İlçeye 2 Ağustos'ta 3 tırla getirildikten sonra Abdullah Paşa Meydanı'nda montajı yapılan uçak, düzenlenen törende, görevlilerin ve vatandaşların yardımı ile yaklaşık 700 metre, kara yolunda itilerek Açık Hava Bilim Parkı'na getirildi.

Uçak daha sonra vinç yardımıyla, park içinde şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına oluşturulan alana yerleştirildi.

Şehidin babası İdris Özer, AA muhabirine, oğlunun şehit olmadan önce eşinin Konya'da kanser tedavisi gördüğünü anlattı.

"Eşim bunu göremedi ama inşallah ruhu görür"

Kanser tedavisi sırasında oğlunun uçağının düştüğünü belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bir anne ve baba olarak çok büyük çileler çektik ve üzüldük. Eşimin tedavisi 5 yıl devam etti. Çocuğumun şehit olmasından 1 yıl sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bize şehidimizin anısını yaşatacak bir savaş uçağının Çarşamba'da sergilenmesi için müjde verdi. Ancak o dönem hediye edilen savaş uçağını bazı sebeplerle Samsun'a getiremedik. Eşim de rahmetli olmadan önce bu savaş uçağının Çarşamba'ya gelmesini ve sergilenmesini hep istiyordu. Ölmeden önce sürekli böyle bir heyecan taşıyordu. Ne yazık ki göremedi ama vasiyeti yerine getirildi. Eşim bunu göremedi ama inşallah ruhu görür."

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehidimizin annesinin son arzusuydu bu, şehidimizin anısını yaşatmak adına gerçekten güzel bir iş yapıldı." diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da "Şehidimizin kullandığı uçağın benzeri Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından şehidimizin anısına ilçemize hediye edildi. Şehidimizin rahmetli annesinin de böyle bir arzusu vardı, göremedi ama isteği yerine geldi." dedi.