Çarşamba ilçesinde kivi üretimi - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Çarşamba'da geçen sene olduğu gibi bu sene de kivi üretimi yüz güldürecek." dedi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, ilçede kivi ekim alanının her geçen sene daha da arttığını belirtti.

Ekim ayı sonu, kasım ayı başı gibi kivi hasadının başlayacağına işaret eden Aydemir, "Çarşamba'da her geçen sene üreticimizin kiviye ilgisi daha da artıyor. Şu anda Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) 85 kivi üreticisi var. Ancak bunun yanı sıra büyüklerinden kalan tarlalarda kivi üretimi yapan ve ÇKS kaydı olmayan üreticilerimizle bu sayı daha da artıyor. Bu sene ilçemizde yaklaşık 3 bin 500 - 4 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz." dedi.

Kivinin kilosunun 6 lira olduğunu ancak fiyatın yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getiren Aydemir, "Biz fındığın alternatifini kivi olarak görüyoruz. Şu anda kivi fiyatı 6 lira, ancak biz bu fiyatın daha da artacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene Çarşamba'da kivi üreticisi ürettiği kividen para kazandı ve bu sene de kivi üreticisinin inşallah yüzü gülecek." değerlendirmesinde bulundu.