Doğan, Çarşamba'da sosyal aktivitelerin artırılması adına çalıştıklarını belirterek, "Şehrimize yaptığımız yatırımların yanı sıra insanların sosyal faaliyetler göstermeleri, sosyal yaşantılarını artırmaları adına çalışmalar yapıyoruz. Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak çalışmamız neticesinde de öğretmenlerimiz sahne aldı. Organizasyonda görev alan tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çarşamba ilçesinde 'Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri' düzenlendi - Son Dakika

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