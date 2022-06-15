Çarşamba ilçesinde "Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri" düzenlendi - Son Dakika
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Çarşamba ilçesinde "Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri" düzenlendi

15.06.2022 17:15
Çarşamba ilçesinde "Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri" düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri" gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri" gerçekleştirildi.

Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen konsere Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile davetliler katıldı.

Doğan, Çarşamba'da sosyal aktivitelerin artırılması adına çalıştıklarını belirterek, "Şehrimize yaptığımız yatırımların yanı sıra insanların sosyal faaliyetler göstermeleri, sosyal yaşantılarını artırmaları adına çalışmalar yapıyoruz. Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak çalışmamız neticesinde de öğretmenlerimiz sahne aldı. Organizasyonda görev alan tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çarşamba ilçesinde 'Saz ve söz öğretmenlerimizde konseri' düzenlendi - Son Dakika

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