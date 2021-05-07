Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde üreticilerinin bahçelerinin bakımını yaptığını belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerin tarla ve bahçelerine daha çok zaman ayırdığını söyledi.

Köyünde tarlası ve bahçesi olan ancak ilçe merkezinde iş yeri olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarında tarla ve bahçeleri ile daha çok ilgilenmeye başladıklarını anlatan Aydemir, bunun da ilçede üretim ve ürün kalitesinin artmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Aydemir, şunları kaydetti:

" Çarşamba Ovası'nda mısırdan fasulyeye, fındıktan kiviye, domatesten salatalığa pek çok ürün yetiştiriliyor. Şu anda ekim ve bakım zamanı, bununla alakalı olarak da üreticilerimiz bahçelerinde ekim ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapanma üreticimize yaradı. Kapanma süresinde üreticimizin her zaman yanlarında olduklarını gösteren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, emniyet ve jandarma idarecilerimize ve personellerine teşekkür ediyorum."