Çarşamba ilçesine iki yeni otopark yapılacak - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede araç trafiğini rahatlatmak adına doğu ve batı yakada iki yeni otopark yapılacağını bildirdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, mülkiyeti Çarşamba Belediyesine ait olan iki alanı Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin bu alanlarda otopark yapacağını belirten Doğan, "Otoparklarımızın biri Doğuyaka'daki eski TEDAŞ binasının bulunduğu alanın yanında, diğeri ise Batıyaka'da diş hastanesi karşısında bulunan pazar yerinin bulunduğu alanda yapılacak. Doğuyaka'da olan alana 7 katlı mekanik bir otopark inşa edeceğiz. Bu otopark tamamen Avrupai sistemle yapılacak. Batıyaka'da yapılacak olan otoparkımızı ise alta iki kat inerek yapacağız. Zemin ise hem pazar yeri hem otopark olacak. Bu alanı Çarşamba günleri pazar yeri, diğer günler ise otopark olarak kullanılacağız. Gerçekleştireceğimiz bu projeler ile ilçemizde araç trafiğini bir nebze olsun rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.