Çarşamba 'Kadir Gecesi'nde meydanda teravih namazı kılacak

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Kadir Gecesi'nde halk, Abdullah Paşa Meydanı'nda teravih namazında buluşacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Kadir Gecesi'nde halk, Abdullah Paşa Meydanı'nda teravih namazında buluşacak.



Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'nde Çarşambalılar, Abdullah Paşa Meydanı'nda bir araya gelecekler.



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ramazan ayının 27. gününe denk gelen 31 Mayıs gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde, vatandaşları Abdullah Paşa Meydanı'nda teravih namazında ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde buluşmaya davet etti.



Kadir Gecesi saat 21.00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak olan meydan buluşması, teravih namazının kılınmasıyla birlikte son bulacak. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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