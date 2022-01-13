Çarşamba Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Çalışkan seçildi - Son Dakika

Çarşamba Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Erdal Çalışkan getirildi.

Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Enver Yılmaz'ın divan başkanlığında Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Erdal Çalışkan, tek aday olarak katıldı.

Çalışkan, Kovid-19 salgınının dünyada ve Türkiye'de etkili olmasının ardından kahveciler olarak devletin aldığı karar gereği uzun süre kapalı kaldıklarını söyledi.

Üyeleri adına sosyal ve diğer yardımlar adına sürekli çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Her zaman üyelerimizin yanında yer alacak çalışmalarda bulunduk ki bugün de üyelerimiz tek liste ile bizimle seçime gidiyor. Üyelerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Daha sonra yapılan ve mevcut 257 üyeden 91'inin oy kullandığı seçimde tüm oyları alan Çalışkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ali Uzal, Murat Karatay, Kerim Gül, Kamil Torun, Mitat Güler ve Harun Yavuz'dan oluştu.

Kongreye Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Bafra Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ile üyeler katıldı.