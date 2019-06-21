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Çarşamba 'kalkınma'yı görüştü

49 dakika önce

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım başkanlığında "İlçe Kalkınma Plan Toplantısı" yapıldı.

Çarşamba 'kalkınma'yı görüştü, System.String[]
Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım başkanlığında "İlçe Kalkınma Plan Toplantısı" yapıldı.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr Şükrü Yıldırım başkanlığında, Çarşamba sosyoekonomik kalkınmasına yönelik katkı verme çalışmalarının görüşüldüğü "İlçe Kalkınma Plan Toplantısı", Doğal Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım'ın yaptığı açılış konuşmasında, Çaşamba'nın gelişmeye, kalkınmaya müsait bir konumda bulunduğu, şehrin dinamiklerinin bir bütün içerisinde kalkınma hedefine yönlenmesi gerektiğini bunun içinde tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu İl Koordinatörlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kırsal kalkınma daire başkanlığı, İlçe Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, fakülteleri, sivil toplum örgütleri ile birlikte bütün halinde hareket ederek kalkınma hedefinin gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Eyüp Elmas ve Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl koordinatörü Dr. Bülent Turan'ın yaptığı sunum sonrasında, Belediye Başkanı Halit Doğan, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir konuşma yaptılar.

Katılımcıların görüşlerinin de alındığı toplantı 1 ay sonra daha somutlaştırılmış önerilerle bir araya gelmek üzere sona erdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Şükrü Yıldırım, Güncel
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