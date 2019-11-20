Son Dakika Haberleri: Çarşamba Kütüphanesinin 10 bin üye sevinci
Son Dakika Güncel Çarşamba Kütüphanesinin 10 bin üye sevinci - Son Dakika

Çarşamba Kütüphanesinin 10 bin üye sevinci

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi 10 bin üyeye ulaştı.

Çarşamba Kütüphanesinin 10 bin üye sevinci, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi 10 bin üyeye ulaştı.


Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Muharrem Orta yaptığı açıklamada, "1952 yılında kurulan İlçemiz Kütüphanesi etkin kitap okutma ve ilçe halkını yediden yetmişe kütüphaneye üye yapma konusunda çalışmalarına hız vermiştir. Bu kapsamda bugün itibariyle 10 bininci üyeye ulaşarak kitabın ve okumanın önemine bir daha dikkat çekmiştir. Kütüphanemizin 10 bininci üyesi yetişkin kategorisinden Samiye Cesur isimli hanımefendi olup bu özel üyemiz çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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