Çarşamba Medya Akademisi eğitim programı başladı - Son Dakika

Çarşamba Belediyesinin organize ettiği "Çarşamba Medya Akademisi" düzenlenen törenle başladı.

Çarşamba Öğretmenevi'nde başlayan eğitim programının açılışına katılan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, öğrencilere başarılar diledi.

Doğan, eğitim programına çok sayıda başvuru olduğunu ifade ederek, "Gelişen dünyanın, gelişen çağın daha çok önem kazandırdığı sosyal medya, kişisel gelişim, iletişim gibi konularda, zaten bir potansiyeli olan arkadaşlara bu eğitimler aracılığı ile ne verebiliriz, bundan biz ne kazanabiliriz onu da görmüş olacağız. İlçemizde İletişim Fakültesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızdan da çok güzel tepkiler aldık." dedi.

Öğrenciler ile ilk buluşan isim "Etkili İletişim ve İnsan Psikolojisi" konulu dersi ile eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan oldu.

Sosyal medya, metin yazarlığı, haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, temel tasarım teknikleri, video çekim dersleri gibi pek çok farklı alanda eğitimlerin verileceği "Çarşamba Medya Akademisi" 7 gün sürecek.

Öğrenciler ünlü televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç'tan "Televizyon Yayıncılığı", a-spor program yapımcısı ve sunucu Mustafa Göksu'dan "Program Sunuculuğu-Spikerlik ve Diksiyon", dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz'dan "Yeni Medya", yazar Emine Şimşek'ten "Metin Yazarlığı" konularında interaktif dersler alacak.

Çarşamba Medya Akademisi'nde başarılı katılımcılar ödüllendirilecek ve sertifika verilecek. Eğitim sonrası 53 katılımcı bitirme projesi hazırlayacak, başarı durumuna göre bu kişilere tam zamanlı ya da yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak.