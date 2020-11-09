Çarşamba Medya Akademisi sona erdi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen Çarşamba Medya Akademisi sona erdi.

Çarşamba Öğretmenevi'ndeki düzenlenen törende, sosyal medya, metin yazarlığı, haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, temel tasarım teknikleri, video çekim derslerinde başarılı olan 53 kişiye sertifikaları verildi.

Öğrencilere sertifikalarını veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, amaçlarının gazeteci yetiştirmek değil, gençlerin potansiyeline bir şeyler katmak için yola çıktıklarını söyledi.

Gençlerin akademide, bakmak ve görmek arasındaki farkı gördüklerini belirten Doğan, "Ben tüm katılımcılarımıza ve zaman ayırarak gençlerimizin görüş açısını genişletmeye yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çarşamba Medya Akademisi Proje Koordinatörü Mehmet Davut Göksu ise gençlerin bu ihtiyacına cevap veren Belediye Başkan Doğan'a teşekkür etti.