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Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi köy okullarına gönüllü kuaförlük hizmeti sunuyor - Son Dakika

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi köy okullarına gönüllü kuaförlük hizmeti sunuyor

13.01.2022 14:03
Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi köy okullarına gönüllü kuaförlük hizmeti sunuyor

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, ilkokul ve ortaokullar ziyaret ederek öğrencilere gönüllü kuaförlük hizmeti sağlıyor.

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, ilkokul ve ortaokullar ziyaret ederek öğrencilere gönüllü kuaförlük hizmeti sağlıyor.

Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, toplum hizmeti kapsamında Çarşamba Belediyesinin desteğiyle ilçe genelindeki 8 okulda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine saç ve cilt bakımı alanında hizmet veriyor.

Proje ile Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi ve mesleklerin tanıtılması, okullarının elektrik, su, ısınma gibi problemlerinin ustalık öğrencileri ile onarım, bakım işlemlerini tamamlayarak eğitime katkı sunulması amaçlıyor. Çarşamba Belediyesi da ulaşım ve çocuklara gönderilen hediyeler konularında projeye destek oluyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, hayata geçirilen projenin çok değerli olduğunu belirterek, "Merkeze uzak mahallelerdeki okulları ziyaret ederek oradaki küçük yaştaki öğrencilerimizi sevindirdiler. Çocuklarımızın saçlarını kestiler, örgüler örüp mutlu ettiler. İlçemizde bu tarz projelerin yapılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Yüzü gülen, evine mutlu giden, sevinç içinde koşan her bir çocuğumuzu gördükçe yapılan işin güzelliğinin daha da farkına varmış oluyoruz. İnşallah ilçemizde bu tarz projelere arttırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mesleki Eğitim, Cilt Bakımı, Hisarcık, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi köy okullarına gönüllü kuaförlük hizmeti sunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi köy okullarına gönüllü kuaförlük hizmeti sunuyor - Son Dakika
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