Son Dakika Haberleri: Çarşamba'nın galibi Afili Aşk
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Çarşamba'nın galibi Afili Aşk

5 dakika önce

Kerem ve Ayşe'nin trafik kazası geçirdiği bölüm, tüm kişilerde 7,63 reyting ve 25,59 izlenme oranı; AB'de 7,20 izlenme oranı ve 25,75 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,76 izlenme oranı ve 23,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Çarşamba'nın galibi Afili Aşk, System.String[]

Kerem ve Ayşe'nin trafik kazası geçirdiği bölüm, tüm kişilerde 7,63 reyting ve 25,59 izlenme oranı; AB'de 7,20 izlenme oranı ve 25,75 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,76 izlenme oranı ve 23,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.


Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı Afili Aşk'ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.


Kazada bayılan Kerem'in sağlık durumu ne olacak?


Afili Aşk' merakla beklenen yeni bölümü 28 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!

Avrupa Birliği, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:17 
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