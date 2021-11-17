Vali Zülkif Dağlı Çarşamba OSB'nin kurulacağı alanda inceleme yaptı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantısı'na katıldı, ardından OSB'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Çarşamba OSB'nin, Samsun il merkezine 37 kilometre, Çarşamba Havalimanı'na 20 kilometre, Samsun Limanı'na 39 kilometre, demir yolu istasyonuna 25 kilometre mesafede olacağına, Samsun-Ayvacık devlet kara yolu kenarında yer alacağına işaret ederek, lojistik konumuna dikkati çekti.

OSB'nin kurulacağı alanda temizlik ve düzenleme işlemleri tamamlanarak altyapı inşaatının hazır hale getirildiğini belirten Dağlı, "2022 yılı içinde altyapı ihalesinin yapılmasına müteakip arazide altyapı işlerinin yapımına başlanılmasını öngörmekteyiz. Gerek altyapı gerekse üstyapı projelerimiz ile buranın yatırımcılarımız tarafından örnek gösterilecek bir OSB olmasını sağlayacağız." dedi.

Çarşamba OSB içinde faaliyet gösterecek yatırımcıların elektrik ihtiyacının ekonomik ve kesintisiz bir şekilde karşılanması için Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına 49 yıl süreyle elektrik lisansını aldıklarını belirten Dağlı, trafo merkezi kurulması amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Organize Sanayi Bölgesi alanında uygun bir parselin tahsisini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Organize Sanayi Bölgesinin gerek konumu gerekse sağladığı diğer avantajları nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ve planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep alındığını dile getiren Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Yapacağımız altyapı inşaatı ile birlikte kendi fabrika inşaatlarına başlayacak ve 24 ay içinde işletmesini açacak şekilde firmalarımızın taahhütlerini aldık. Parsellerinin tamamına yakınının tahsisini gerçekleştirdiğimiz OSB'de bazı firmalarımız inşaatına da başladı. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizin, başta Çarşamba ilçemiz olmak üzere ilimizin genelinde üretim, istihdam ve ilimizin ihracatının artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inancım tamdır."

Vali Dağlı ayrıca, yatırımcıların teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla da OSB parselleri arasında bulunan alana meslek lisesi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapıldığını, konu ile ilgili olarak sürecin devam ettiğini kaydetti.

Vali Dağlı'ya incelemelerinde Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz eşlik etti.