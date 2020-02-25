Çarşamba Ovası 'orman' oluyor

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan, birçok sebze ve meyve üretiminin gerçekleştiği Çarşamba Ovası, her geçen gün dikilen kavak ve fındık ağaçları sonucu ormana dönüşüyor.



Yeşilırmak Nehri'nin suladığı bereketli Çarşamba Ovası, Türkiye'nin en büyük delta ovalarından birisi olmasına karşın, yanlış kullanımdan dolayı ormanı andırıyor. Havadan görüntülenen ovadaki kavak ve fındık ağaçları dikkat çekiyor.



Çarşamba Ziraat Odasından alınan bilgiye göre, Çarşamba Ovası'nın yaklaşık 400 bin dekar alanı fındık arazisine sahip. Geriye kalan alanlarda ise kavak, söğüt, çınar gibi ağaçlar dikilerek ova tarım arazisi dışında kullanılıyor. Ovadaki sebze alanı ise her geçen gün azalıyor.



Ova ormana dönüşmeye başladı



Çarşamba Ovası'nın ormana dönüşmeye başladığını belirten Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Çarşamba Ovamızın tamamı 580 bin dekar arazidir. Bunun yaklaşık 400 bini fındık ekilen arazi. Geriye kalan araziler ise kavak ağacı, kivi, şeftali, elma üretimi yapılıyor. Boş arazimiz fazla yok. Meyvenin dışında birçok sebze de üretiliyor. Son yıllarda üreticilerimiz sebzeden para kazanamadığı için fındık dikimine yöneldi" dede.



Ovada kavak, söğüt gibi ağaçların olmasını istemediklerini belirten Aydemir, "Ova ormana dönüşmeye başladı. Fındığın haricindeki kavak, söğüt, çınar gibi ağaçların temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.



Sebze üretimi azalıyor, fiyatlar tavan yapıyor



Çiftçiler ise insanların kavak ve fındık dikmesinin tek sebebinin sebzeden artık para kazanamamaları olduğunu, bunun sonucunda sebze üretiminin azaldığını ve fiyatlarının tavan yaptığını belirttiler.



Sebze bitkileri alanı yüzde 21,4'lük bir paya sahip



Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Aralık 2018'de hazırlanan 'Çarşamba İlçesi Tarım Sektörü Raporu'nda ise şu bilgiler yer aldı:



"Türkiye'nin en önemli delta ovalarından birisini oluşturan Çarşamba Ovası, bitkisel üretim açısından sadece Çarşamba ve Samsun'a değil tüm Türkiye'ye önemli değerler sunmaktadır. Ovanın toplam arazisi 777 bin 560 dekardır. Bu arazinin yüzde 76'sı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Tarım alanı büyüklüğü olarak Türkiye'de 16. sırada bulunan Samsun'un toplam tarım alanı içinde Çarşamba'nın toplam tarım alanının payı ise yüzde 15,67'dir. Ovadaki toplam tarım alanının yüzde 50,4'ü, diğer bir ifadeyle yaklaşık yarısı meyve bahçeleri ile değerlendirilmektedir. Sebze bitkileri alanı ise yüzde 21,4'lük bir paya sahiptir. Tarla bitkileri alanı ise toplamda yüzde 22,2'lik bir paya sahiptir. Türkiye fındık üretiminde ikinci sırada bulunan Samsun'da üretilen fındığın da 3'te 1'i Çarşamba ilçesinde üretilmektedir." - SAMSUN