Samsun'un Çarşamba Ovası'nda devam eden şeftali hasadı hem ürün kalitesiyle hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü. Ürün kalitesi ile ilgi çeken Çarşamba Ovası, şeftalide Bursa'ya rakip oluyor.

Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı tüm hızıyla sürüyor. Doğu bölgesinden gelen mevsimlik işçilerin yoğun tempo ile topladığı şeftali, lezzetiyle Bursa şeftalisini aratmıyor. Şeftalinin kalitesinden memnun olan meyve suyu şirketleri, Çarşamba Ovası'nı tercih ediyor.

Çarşamba'da birçok insanın geçim kaynağı olan şeftalinin bu sene 4 bin dönümlük bir alanda hasadı yapılıyor. Çarşamba Ziraat Odasından alınan bilgiye göre şeftalinin bu seneki rekoltesi 6 bin 480 ton olarak bekleniyor. 2019 yılında kilogram başına 1-2 TL arasında satılan şeftali, bu sene 3 ila 5 TL arasında alıcı buluyor.

Meyve suyu şirketleri burayı tercih ediyor

Çarşamba'nın Aşağıdikencik Mahallesi'ndeki şeftali üreticisi İrfan Çubuk, "Bu sene şeftali hasadına 15 Temmuz gibi başladık. Şu anda sonlara yaklaştık. 1 hafta kadar bir sezonumuz kaldı. Bu yıl şeftali sezonumuz çok iyi geçti. Şeftalinin tutumu ve fiyat açından bu sene memnunuz. Geçen yıl 1 TL ile 2 buçuk TL arasında şeftaliyi satarken, bu sene 3 ile 5 TL arasında şeftaliyi sattık. Bakımını da güzel yaptık. Her şeyden önce şeftalinin toprağının bakımı ve ilaç çok önemlidir. Bunları da her şeyine uygun kullandık. Meyve suyu şirketleri Çarşamba'da kaliteli şeftali yetiştirdiğimizden burayı tercih ediyor. Sattığımız kişi bir daha almaya geliyor" dedi.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan şeftalinin hasadında sona yaklaşılıyor. - SAMSUN