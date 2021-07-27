Üye Girişi
'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili - Son Dakika

'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili

27.07.2021 12:53
'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili, System.String[]

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba'nın geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırıyoruz.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba'nın geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle taçlandırıyoruz. İlçemizin tarihi sembolü olan pidemiz, borsamız tarafından coğrafi işaret tescili almıştır" dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi coğrafi işaretine sahip olan Çarşamba pidesinin Çarşamba adına Çarşamba Ticaret Borsası tarafından tescil edildiğini açıkladı. Çarşamba'nın tescilli ürünü olan Çarşamba pidesinin yıllardır sofralarda yerini alan bir lezzet olduğunu ifade eden Yılmaz, "Karadeniz kültüründe pidenin yeri çok büyüktür. Birçok ilçe farklı lezzetleri ile öne çıkmaktadır. Pide de türlü çeşidi ve pişirme yöntemleriyle bu lezzetlerden birisidir. Bu bağlamda Çarşamba pidesinin coğrafi işaret tescilini Borsamıza ve Çarşamba halkına kazandırmak, ilçemiz adına gerçekleştirdiğimiz gayretli ve önemli bir çalışmadır" diye konuştu.

Üretilen pidelerin en farklı yerel özelliğinin, pişirme kıvamı ve damak zevki açısından farklılık göstermesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Çarşamba pidesinin yumuşak ve yaygın olup, yapımında unundan, kıymasına, tereyağından soğanın doğranış şekline mayasına kadar diğer pidelerden farklı yöntemler uygulandığını anlattı. Yılmaz, bu yöntemlerin Çarşamba pidesini ayrıcalıklı kılarak Çarşamba'ya özgü lezzetlerin başında geldiğini dile getirdi.

Kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilen Çarşamba pidesinin, Çarşamba ilçesinin de bir sembolü olduğu ve dolaysıyla Samsun ve Çarşamba'yı hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil ettiğini belirten Başkan Kazım Yılmaz, bu değere sahip çıkılması gerektiğini ve bu görevi de Çarşamba Ticaret Borsası'nın üstlendiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili
'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili
'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili
'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili

Kazım Yılmaz, Hisarcık, Çarşamba, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:29 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 13:56 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın 13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı 11:54 Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı         
14:30
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım         
13:57
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu         
13:29
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çarşamba pidesi'ne coğrafi işaret tescili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement