Çarşamba protokolü üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu

Çarşamba Belediyesi bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenciler için kahvaltı programı düzenledi.

Kahvaltıya, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve üniversiteyi yeni kazanan Çarşambalı öğrenciler katıldı.

Kaymakamı Yıldırım öğrencilere başarılar dileyerek, "Yarının kaymakamı, belediye başkanı, yöneticileri sizler olacaksınız, sizler bizim için değerlisiniz. Kendinizi iyi yetiştirin üniversitelerin hazırladığı sempozyum, konferans ve fuarlara kesinlikle katılın." dedi.

Öğrencilere, gittiklerde yerlerde sıkıntılar yaşayabileceklerini hatırlatan Yıldırım, "Bizleri daima arayabilirsiniz, sizlere her zaman destek olacağız. Bu güzel organizasyon için teşekkür ederim, katılımlarınız için de sizlere teşekkür ederim. Hayatınızda başarılar dilerim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Doğan da öğrencileri tebrik ederek, şunları dile getirdi:

"Üniversiteyi kazanan değerli kardeşlerimiz ile bir araya gelerek tanışmak istedik. Aynı şehirlerde üniversite okuyacak öğrencilerimizin burada tanışmasına vesile olduk. Kardeşlerimiz bizleri farklı illerde temsil edecek, öğrencilerimizin her zaman sıkıntıları ile ilgilenecek ve onlara her zaman destek olacak büyüklerinin olduğunu bilmelerini istedik. Gençlerimiz için yeni bir hayat başlıyor, üniversite eğitimi hayatımızın önemli bir alanı. Üniversite hayatınız boyunca kendinizi iyi yetiştirin, önemli bir fırsat yakaladınız ve bu fırsatı iyi değerlendirin. İnanıyorum ki sizler aileniz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı işler yapacaksınız. Hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah gelecekte de güzel projelerde yeniden birlikte oluruz, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da öğrencilere başarılar dilediler.