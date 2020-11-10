Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın - Son Dakika

Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yangın

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay, Çarşamba Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında kamyonet kasası imalatçısı İsmail Cömert'e ait iş yerinin önündeki trafo henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Trafo patlaması sonrası çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. - SAMSUN

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