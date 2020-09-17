Çarşamba Şeker Fabrikası, 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlayacak - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikası, 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlayacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2011'den bu yana kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın, 9 yıl aradan sonra, bu yılın sonuna kadar yeniden üretime başlayacağını duyurdu.

Çarşamba Şeker Fabrikası, 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlayacak, System.String[]

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2011'den bu yana kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın, 9 yıl aradan sonra, bu yılın sonuna kadar yeniden üretime başlayacağını duyurdu.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık 1989'da üretime başlayan ve 2011'e kadar faaliyet gösteren Çarşamba Şeker Fabrikası, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlayacak. Pandemi nedeniyle açılışı geciken fabrikanın bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde 22 yıl boyunca bölgedeki şeker pancarını işleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2011'de çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesiyle birlikte üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Geçen yıl bölge çiftçilerinin talebi ve 150 bin ton şeker pancarı taahhüdü üzerine 2020 üretim döneminde fabrikanın yeniden açılması yönünde karar alan Türkşeker, vakit kaybetmeden fabrikada revizyon çalışmalarına başladı.

Bu yıl yaklaşık 1.000 hektarlık bir alanda ekiminin gerçekleştiği tahmin edilen şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında bir üretim bekleniyor. 150 bin ton pancar taahhüdünün yerine getirilmemesine rağmen Türkşeker, bu süreçte fabrikanın açılmasına destek veren yerel yöneticilerin, bölge milletvekillerinin, sivil toplum örgütlerinin ve yerel basın temsilcilerinin istek ve gayretlerini de dikkate alıp Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açma kararından geri adım atmayarak revizyon çalışmalarına devam ediyor.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın faaliyete geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmazken, çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım yapılmış olacak.

Pandemi nedeniyle açılış gecikti

İlk etapta Türkşeker'e bağlı diğer fabrikalarda görevli 37 kişilik uzman bir ekibin de içinde bulunduğu 80 kişi ile revizyon çalışmalarına başlandı. Ancak martta ülkeyi etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmek zorunda kalındı.

Temmuz ve ağustosta görevlendirilen 20 kişilik bir teknik ekiple birlikte toplamda 60 personel ile revizyon çalışmalarına yeniden başlandı. Pandemi ve filyasyona bağlı karantina tedbirleri nedeniyle iki kere ara verilen bakım ve onarım çalışmaları halen devam ediyor.

Çiftçi mağdur olmayacak

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılışının gecikmesinden çiftçiler mağdur olmayacak. Türkşeker, çiftçilerin ürettiği pancarı alarak bünyesindeki Kastamonu Şeker Fabrikası'nda işleyecek. Pancarın nakliye işlemlerinden dolayı çiftçinin herhangi bir maddi kaybı olmayacak. Tüm nakliye işlemleri Türkşeker tarafından karşılanacak.

Pancar bedeli ödemelerinde yüzde 12'nin altında oluşacak polar oranları da yüzde 12 kabul edilecek ve böylece çiftçi daha çok kazanacak.

Türkşeker, Sözleşmeli Münavebe Sistemi Modeli ile bölgeyi Türkiye'nin soya üretim merkezine dönüştürerek tarımsal sanayinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak olan soya üretiminin artırılması çalışmalarına da devam ediyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları, Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çarşamba Şeker Fabrikası, 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlayacak - Son Dakika Ekonomi

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