Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeniden açılacak Çarşamba Şeker Fabrikası'nın ilçe için büyük önem taşıdığını belirtti.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeniden açılacak Çarşamba Şeker Fabrikası'nın ilçe için büyük önem taşıdığını belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için 150 bin ton şeker pancarına ihtiyaç duyulduğunu .

Bu miktarın üretilmesi için iki toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydemir, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile mahalleleri ziyaret ederek şeker pancarı ekimi ile ilgili bilgilendirmede bulunduklarını anlattı.

Diğer yetkililerin de bölgelerinde toplantılar gerçekleştirdiğine işaret eden Aydemir, "Çabalarımızın karşılığını alacağız ve Çarşamba Şeker Fabrikası inşallah tekrar şeker üretimine başlayacak. İlçede şu anda buğday, yulaf ve arpa ekili ama Samsun ve ilçelerinde ilk yıl 150 bin ton şeker pancarı üretimini sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Şeker pancarının yulaf ve arpadan daha çok kazandırdığını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Şeker pancarı üreticilerine yüzde 17 küspe desteği de var. Şeker pancarı üretiminin hayvancılığa da etkisini bulunuyor. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın ilçe ekonomisine büyük katkısı olacaktır. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle şeker pancarı üreticisi de hayvancılık yapan da kazanacak. Bunun yanı sıra istihdam sağlanmış olacak. Fabrikada çalışanlar ilçe esnafından alışveriş yaparak ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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