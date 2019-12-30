Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması için toplanıldı - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması ve çiftçilerin yeniden üretime başlamaları için toplantı yapıldı.

Fabrika binasında yapılan toplantıya, Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ile ziraat odası başkanları ile ilgililer katıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gösterilen slaytta şeker pancarı üretiminin işgücü ve istihdam sağladığı, yılda 350 bin ailenin ülke genelinde şeker pancarından gelir elde ettiği ve şeker fabrikalarında 25 bin kişiye istihdam oluştuğu aktarıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, öncelikle bölgede şeker pancarı üretiminin yeniden canlanması için çalışmaların başladığını ve gerekli pancar olursa fabrikanın yeniden üretime başlayacağını duyurdu.

Yıllardır atıl vaziyette olan şeker fabrikasının yeniden çalışmaya geçmesi için Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın çok çaba gösterdiğinin altını çizen Yücel, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin ihtiyacı olan yıllık 260 bin ton şeker pancarı üretilmesi için yeterli üretim ihtiyacının hammaddesinin üretimini teşvik etmek için şeker pancarı fiyatını 300 lira olarak açıkladı. Nişasta bazlı şeker Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yüzde 10'dan yüzde 5'e, ardından yüzde 2,5'a indirildi. Şekerin temsilcisi olarak bizim görevimiz üretici için gerekli çalışmaları yapmaktır. Şeker fabrikaları bulundukları yerlere katkı sağlayan tesislerdir. Dokuz yıldır çalışmayan fabrika için yeterli şeker pancarı üretimi sağlandığında biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Vali Osman Kaymak, ülke kalkınmasında şeker fabrikalarının önemine vurgu yaparak, "Sizler de isterseniz burası çalışacak. Ülkemizin en önemli ovalarından ikisi burada. Daha çok üretmek durumundayız. Bütün bu çabaya rağmen bizler 150 bin ton pancarı üretemezsek yarın bu fabrika çalışmaz. Ben bu salonda o iradeyi görüyorum. Üreticimizin tekrar pancar üreteceğine inanıyorum. Fabrikayı sanki yeniden açmış gibi hepimiz heyecanlıyız." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise fabrikanın kapanmasıyla ilgili süreci anımsatarak fabrikanın yeniden çalışmaya başlaması için bölgede şeker pancarı üretiminin artması gerektiğini vurguladı.

Köktaş, "Bu fabrikanın fizibilite olabilmesi için ez az 150 bin ton pancar işlemek zorunda. Bizler sizlerden, muhtarlarımızdan, çiftçilerimizden bu desteği bekliyoruz." diye konuştu.