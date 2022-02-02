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Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi isteniyor - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi isteniyor

02.02.2022 17:41
Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi isteniyor

Çarşamba ilçesinde bulunan şeker fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi talep edildi.

Çarşamba ilçesinde bulunan şeker fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi talep edildi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Batıyaka Postanesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi talebini içeren mektubu okuduktan sonra mektup, posta yoluyla Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Çarşamba Ziraat Odası, Çarşamba Muhtarlar Derneği ve Çarşamba Şeker-İş Sendikası tarafından hazırlanan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Son şeker üretimini 2010 yılında yapan Çarşamba Şeker Fabrikası, 11 yıldır çürümeye terk edilmiştir. Fabrikamızda 2020 yılında tekrar üretime başlaması yönünde alınan bir kararla hızlı şekilde bakım onarım çalışmalarına başlandı ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle üretime başlanmasına yönelik çalışmalar sonlandırıldı. Yaklaşık 5 milyon dolar harcama yapılan çalışmalara bir türlü start verilemedi. Çarşamba ilçemizin tek sanayi kuruluşu olan ve ne yazık ki 11 senedir üretim yapmayan fabrikanın tekrar üretime geçmesi gerekliliğini ifade ediyoruz. Çarşamba Şeker Fabrikası ölçeğinde bir fabrikanın en az 150 milyon avroya inşa edilebileceği ortadayken çalıştırılmaması milli ekonomi için büyük bir kayıptır. Sayın Cumhurbaşkanım, Çarşambalı gençlerimizin geleceğe umut dolu bakması için Çarşamba Şeker Fabrikası mutlaka çalışmalıdır."

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Recep Tayyip Erdoğan, Şeker İş Sendikası, cumhurbaşkanı, Ziraat Odası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi isteniyor - Son Dakika
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