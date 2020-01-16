Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

6 saat önce

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekimi yapılacak pancar ile ilgili Allı Mahallesi'nde yapılan toplantıya katıldı.

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi, System.String[]

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekimi yapılacak pancar ile ilgili Allı Mahallesi'nde yapılan toplantıya katıldı.


Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için ekim yapılacak pancar ile ilgili toplantı Allı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman ile diğer yetkililer ve 11 mahallenin üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şeker pancarı dikme konusu görüşüldü. - SAMSUN

Şükrü Yıldırım, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş
Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:47:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]