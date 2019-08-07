Son Dakika Haberleri: Çarşamba simgesine kavuştu
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Çarşamba simgesine kavuştu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgesi haline gelen ve yöre insanıyla adeta özdeşleşen yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşeli kasketin maketi, Zübeyde Hanım Meydanı'na yerleştirildi.

Çarşamba simgesine kavuştu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinin simgesi haline gelen ve yöre insanıyla adeta özdeşleşen yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşeli kasketin maketi, Zübeyde Hanım Meydanı'na yerleştirildi.

Sabah saatlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi personellerinin çalışmaları ile montajı tamamlanan maket, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Uzun süre montajlama çalışmalarını izleyen Çarşamba halkı, daha sonra 8 köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabının önünde fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştılar.

Maketin şehir merkezinde ki kurulan stant üzerine montaj sürecini izleyen Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizin simgesi haline gelen yumurta topuk ayakkabısının maket heykelinin ilçemize kazandırmak için verdiğimiz çalışmalar sonucu emeğinizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Emeği geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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