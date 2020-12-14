Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ın annesi toprağa verildi
14.12.2020 18:33
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı ve eski Samsunspor Kulüp Başkanı Kazım Yılmaz'ın 85 yaşında vefat eden annesi Didar Yılmaz toprağa verildi.
Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı ve eski Samsunspor Kulüp Başkanı Kazım Yılmaz'ın 85 yaşında vefat eden annesi Didar Yılmaz toprağa verildi.
Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Didar Yılmaz, Çarşamba Göğceli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Yılmaz ailesinin yakınları ile Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz katıldı.
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