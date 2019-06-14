Son Dakika Haberleri: Çarşamba "Tombazlar Mahallesi"nin ismi "İstiklal" oldu
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Çarşamba "Tombazlar Mahallesi"nin ismi "İstiklal" oldu

4 saat önce

Çarşamba ilçesinde Tombazlar Mahallesi'nin ismi değiştirildi.

Çarşamba
Çarşamba ilçesinde Tombazlar Mahallesi'nin ismi değiştirildi.
İstiklal Mahallesi olarak değişti.
Çarşamba Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hakan Köse'nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Tombazlar Mahalle Muhtarlığı tarafından, telaffuz ve yazışmalarda hatalara neden olması nedeniyle isim değişikliği başvurusu değerlendirildi.
Yapılan görüşme sonucunda mahallenin ismi "İstiklal Mahallesi" olarak değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:11 Kaynak: AA
Hakan Köse, Güncel
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