Çarşamba Ülkü Ocakları, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı - Son Dakika

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Çarşamba Ülkü Ocaklarınca, Tarihi Köprü üzerinde lokma dağıtıldı.

Çarşamba Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, acılarının dün gibi taze olduğunu belirterek, "Ne unuttuk ne de unutturacağız. Fırat'ın artık milyonlarca kardeşi vardır. Dün olduğu gibi bugün de devletimizin bekası ve milletimizin birliği için mücadelemiz devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad olsun." dedi.

Etkinliğe katılan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, MHP Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba Türk Eğitim-Sen Başkanı Gültekin Aydın, Çarşambaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Çapkın, MHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Kamçıoğlu ile üyelerine teşekkür eden Yaşar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.