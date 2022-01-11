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Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak - Son Dakika

Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

11.01.2022 10:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ocak Salı günü tarihli güncel hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının da düşmesiyle yarın kar yağışının kente giriş yapacağı duyuruldu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporuna göre 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günleri İstanbul yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON OLAYI

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A 2 GÜN BOYUNCA KAR YAĞACAK

Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak - Son Dakika
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