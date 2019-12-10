Çarşamba'ya Doğal Yaşam Tema Parkı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) "2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Çarşamba Belediyesi tarafından sunulan "Çarşamba Doğal Yaşam Tema Park Projesi", hibe almaya hak kazandı.



Çarşamba Belediyesi OKA'ya "2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında sunulan "Çarşamba Doğal Yaşam Tema Park Projesi", hibe almaya hak kazandı. Proje hakkında konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile hibenin tahsis edilebilmesi için sözleşmemizi imzaladık. Karadenizimizin en uzun ziplıne hattını ve diğer macera parkurlarımızı hayata geçirerek, ilçemizi turizm gelirlerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz" dedi. - SAMSUN