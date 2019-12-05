Son Dakika Haberleri: Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Son Dakika Güncel Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Son Dakika

Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde projesi tamamlanan ve yatırım planına alınan yeni Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapılacağı alanında Sağlık Bakanlığı yetkililerince incelemelerde bulunuldu.

Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde projesi tamamlanan ve yatırım planına alınan yeni Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapılacağı alanında Sağlık Bakanlığı yetkililerince incelemelerde bulunuldu.


Çarşamba ilçesinde kurulacak olan Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşa edileceği bölgeyi inceleyen Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Dursun Duyar ve Mehmet Koç, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Muzaffer Geleri, İhale Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin bir süre bilgi alışverişinde bulundular


Projesi tamamlandı


Projesi tamamlanan ve yatırım planına alınan, toplam 4 bin metre kare alan üzerine 4 katlı ve 20 üniteli olarak inşa edilecek yeni Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşa çalışmalarına yakın zamanda başlanması bekleniyor. - SAMSUN

Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı
Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]