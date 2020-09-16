Çarşamba'ya yeni kütüphane yapılacak - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi'nin fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeni ile ilçeye yeni bir kütüphane kazandıracaklarını söyledi.

Doğan, Kütüphane Genel Müdürlüğünden bir ekibin ilçeye ziyaret ettiklerine işaret etti.

Ziyarette daha geniş bir alanda, çocuk kütüphanesinin de yapılması düşüncelerini aktardıklarını belirten Doğan, şunları dile getirdi:

"Kütüphane anlayışının artık dünyada değiştiğini, kütüphanelerin artık sadece kitap okunan ve ders çalışılan bir alandan ziyade insanların artık dünyada gündelik yaşamları ve sosyal yaşam aracı olarak kullanılan mekanlar olduğunu ifade ettiler. Bu amaçla gençlerin hem kitap okuyup hem ders çalışabilecekleri bunun yanı sıra çay, kahve içebilecekleri bir yaşam alanı içinde olmasını istediklerini ifade ettiler. Bizim de Delta Park AVM'de yaklaşık bin 900 metrekare bir yerimiz var ve kendilerine burayı kütüphane alanı olarak gösterdik. Alanı beğendiler. İnşallah en kısa zamanda Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek Çarşamba'ya yeni ve modern bir kütüphane kazandıracağız."