Üye Girişi
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den Çarşamba Şeker Fabrikası açıklaması - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den Çarşamba Şeker Fabrikası açıklaması

21.12.2021 15:02
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den Çarşamba Şeker Fabrikası açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın üretime başlamasının yeniden gündeme gelmesini bölge çiftçileri adına heyecanla takip ettiklerini aktardı.

Çarşamba Şeker Fabrikası'na pancar temininin, üreticinin tekrar pancar ekmesinin zor olacağı konusundaki görüşlere son noktayı koyacağına işaret eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en bereketli topraklarına sahip olan bölgemizde çiftçilerimizin pancar ekmeye hevesli olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Ancak bu hevesi gerçeğe dönüştürmek için üretilen pancarın diğer fabrikalarda değil de Çarşamba Şeker Fabrikası'nda işlenmesi mutlak gerekliliktir. Son yapılan fiyat artışları sonucu diğer ürünlere oranla daha fazla kazandıran şeker pancarı üretiminin fabrikamızın faaliyete geçmesinden itibaren 3 yıl sonunda 100 bin tonun üzerine çıkacağını öngörmekteyiz."

Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası üretime başladığı anda en büyük desteği bölge çiftçisinden göreceğini vurgulayarak, "Fabrikamızın bacasında duman tütmeye başladığında Bafra, Ladik, Havza ilçelerimizde de üreticilerimiz şeker pancarı üretimine başlayacak. Bizler de süreci ısrarlı şekilde takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ziraat Odası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den Çarşamba Şeker Fabrikası açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
14:25 Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı
14:23 Destan dizisinde bugün: Akkız ölümle karşı karşıya!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi         
15:04
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den Çarşamba Şeker Fabrikası açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement