Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındık rekoltesi açıklaması - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2020 yılı fındık rekoltesinin yüksek olmayacağını düşündüklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iç fındık ihracatının 311 bin ton olduğunu, ağustos sonu itibarıyla 330 bin tona ulaşmasının hedeflendiğine işaret etti.

İç piyasada tüketilen fındığın 100 bin ton, kabuklu fındık ihracatının ise 660 bin ton civarında olduğunu anlatan Aydemir, "İç piyasada 100 bin ton iç fındık, 200 bin ton kabuklu fındığa denk demektir. Yani ihraç edilenle birlikte 860 bin ton kabuklu fındık anlamına gelmektedir. Bu da fındık rekoltemiz ne çıkarsa çıksın sorun yaşanmayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl Batı Karadeniz fındık üretim bölgelerinde verimin düşük olduğuna dikkati çeken Aydemir, "Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerindeki fındık bahçelerimizin önceki aylarda don, fırtına ve doludan zarar görmesi nedeniyle bu yıl rekoltenin çok yüksek olmayacağını tahmin ediyorum. Üreticilerimizin bu yıl yüzünün güleceğini temenni ediyorum. Fındık üreticilerimizin hasadının bol ve bereketli olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.