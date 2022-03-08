Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den yağışla ilgili açıklama - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bölgede etkili olan yağışlardan dolayı toprağın suya doyduğunu belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, bu sene ocak ayının sonuna doğru ilçede yoğun kar yağışı meydana geldiğini hatırlattı.

Mart ayının gelişiyle hava sıcaklıklarının artmasını beklediklerini ancak geçen hafta yine kar yağışı olduğunu anlatan Aydemir, şöyle devam etti:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, ilçemizde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ocak ve şubat ayının içerisindeki yağışların yanı sıra geçtiğimiz hafta kar ve yağmur yağışlı bir hafta geçirdik. Bu yağışlar nedeniyle ilçemizdeki tarım alanları suya doydu. Alçak kesimlerdeki mahallelerimizde yağışlarla tarlalar su altında kalıyor. Bu ayın sonuna doğru üreticilerimiz fasulye ekimine başlayacak ancak yağışlardan ötürü su altında kalan tarlalarımızın sürülmesi şu an için imkansız görünüyor. Bu hafta da beklenen yağışlarla üreticimizin tarlalarını sürmesi imkansız görünüyor. Bu da ayın sonunda gerçekleşmesi gereken fasulye ekimini etkileyebilir."

Önceki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu fındıkların da tomurcuk verdiğine dikkati çeken Aydemir, beklenen kar yağışının fındıklarda yanmaya neden olabileceğini, bu nedenle üreticilerin bunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.