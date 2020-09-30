Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir: "Uygun hava şartları fındıkta kaliteyi artırdı" - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu sene hava şartlarının uygun gitmesinin fındığın çürümesini engellediğini ve kaliteyi artırdığını belirtti.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, 50 randıman fındığın 24 liradan alındığını belirtti.

Fındığın bu sene üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Aydemir, "Fiyat üreticimizi memnun ediyor. Hava şartlarının iyi gitmesi harmanda bekleyen fındığın kurumasını sağlarken, çürümesine de engel oldu. Bu da fındıkta kaliteyi artırdı. Fındık üreticimiz ihtiyacı kadar fındığı pazara indirip beklettiği takdirde yılbaşına kadar fiyatının artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.