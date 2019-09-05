Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir Açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Üreticilerimizden isteğimiz, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirsin." ifadesini kullandı.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, serbest piyasada fındığın, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fiyatından 1,50 lira kadar daha düşük fiyata alındığını belirtti.

Vatandaşların tüm fındığını erkenden satmak istediğini aktaran Aydemir, bunun diğer illerde ya da yurt dışında yaşayanların hasat sezonunda fındığını toplayıp pazara indirdikten sonra geri dönmesi veya okullar açıldığı için üreticilerin çocuklarının okul ihtiyacını karşılamak istemesi olduğunu anlattı.

Aydemir, "Bu da piyasaların etkilenmesine neden oluyor. Üreticilerimizden isteğimiz, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirsin." ifadesini kullandı.

TMO'nun 250 bin tonluk deposu bulunduğunu, bunun yanı sıra fındık alımı için 34 ayrı noktada 200 bin tonluk depo kiralaması gerçekleştirildiğine işaret eden Aydemir, "TMO toplamda 400-450 bin ton fındık alımı gerçekleştirecek. ÇKS'de de şu anda 450 bin ton kadar kayıtlı fındık görünüyor. Yani üreticimiz çıkan asılsız haberlere inanmasın, tedirgin olmasın. TMO fındık alımlarında ÇKS kaydına bakıyor ve buna göre alım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TMO'nun fındık alımında ürünün temiz ve kuru olmasına dikkat ettiğini vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"TMO, üreticinin ürününün yüzde 90'ını alıyor. Bunun nedeni de nemli ve çürük olan fındıkları almıyor. Bu sene hava şartları gayet iyi gitti ve fındığın kalitesi çok iyi durumda ancak üretici tamamen kurutup temiz şekilde getirdiği takdirde TMO, fındığın tamamını alır. Bu nedenle üreticimizden fındıklarını iyice kurutmalarını ve temiz şekilde TMO'ya götürmelerini istiyoruz. Fındık hasadının tüm üreticilerimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."