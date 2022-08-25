Üreticilere, "İhtiyacınız kadar fındığı pazara indirin" tavsiyesi - Son Dakika
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Üreticilere, "İhtiyacınız kadar fındığı pazara indirin" tavsiyesi

25.08.2022 15:10
Üreticilere, "İhtiyacınız kadar fındığı pazara indirin" tavsiyesi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındığını hasat eden üreticilerin ihtiyacı kadarını pazara indirmesinin fiyatın düşmesini önleyeceğini söyledi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındığını hasat eden üreticilerin ihtiyacı kadarını pazara indirmesinin fiyatın düşmesini önleyeceğini söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, vatandaşların hasat ettiği fındığını erkenden satmak istediğini belirtti.

Bunun üreticilerin bazılarının diğer illerde ya da yurt dışında yaşamaları, fındığını sattıktan sonra geri dönecek olmaları ile okullar açıldığı için çocuklarının okul ihtiyacını karşılamak istemelerinden kaynaklandığını anlatan Aydemir, "Bu da piyasaların etkilenmesine neden oluyor. Üreticilerimizden isteğimiz, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirsin. Şu anda sezonun henüz başı ve üreticimiz bir an önce fındığını satmak istediği için tüccar, fındık tam kurumadığından fiyatı aşağı çekiyor." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Çarşamba'da fındık alımına başladığını hatırlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"TMO, üreticinin ürününün yüzde 90'ını alıyor, Nemli, çatlak ve çürük olan fındığı almıyor. Bu sene hava şartları gayet iyi gitti ve fındığın kalitesi çok iyi durumda ancak üretici tamamen kurutup temiz şekilde getirdiği takdirde TMO, fındığın tamamını alır. Bu nedenle üreticimizden fındıklarını iyice kurutmalarını ve temiz şekilde TMO'ya götürmelerini istiyoruz. TMO, Çarşamba Şeker Fabrikası içinde bulunan depolarda seri şekilde fındık alımı gerçekleştiriyor. Randevusunu almış olan tüm üreticilerimiz de fındığını hızlı şekilde TMO'ya belirttiğimiz şartlar altında teslim edebiliyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üreticilere, 'İhtiyacınız kadar fındığı pazara indirin' tavsiyesi - Son Dakika

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