Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "dalından dökülmeyen fındık" açıklaması - Son Dakika
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "dalından dökülmeyen fındık" açıklaması

01.09.2022 16:04
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "dalından dökülmeyen fındık" açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık bahçelerinde yaptığı incelemeler sonucunda henüz dalından düşmeyen fındık bulunduğunu gördüklerini belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık bahçelerinde yaptığı incelemeler sonucunda henüz dalından düşmeyen fındık bulunduğunu gördüklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, kış ve ilkbahar mevsimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini hatırlattı.

Bu durumun fındığın geç olgunlaşmasına neden olduğunu anlatan Aydemir, "Normalde ağustos ayının ortasında dökülmeye başlaması beklenen fındık, bu gecikmeden dolayı henüz dalından dökülmedi. Ancak bizler bu hafta içinde fındığın dalından dökülmesini bekliyoruz. Fındık yerden toplanan bir ürün, dalından toplaması zor oluyor. Bu nedenle üreticilerin geç doğum yapan fındığın dökülmesi için biraz daha sabırlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den 'dalından dökülmeyen fındık' açıklaması - Son Dakika

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