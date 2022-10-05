Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den ÇKS kaydı uyarısı - Son Dakika
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den ÇKS kaydı uyarısı

05.10.2022 17:16
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den ÇKS kaydı uyarısı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlarını 31 Aralık'a kadar yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlarını 31 Aralık'a kadar yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, ÇKS'de son tarihin 31 Aralık olduğuna dikkati çekti.

ÇKS'de güncelleme yapacak üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veya e-devlet şifreleriyle Çarşamba Ziraat Odasına gelerek müracaatta bulunabileceklerini aktaran Aydemir, "Yeni kayıt yaptıracak üreticilerimiz ilk kayıt işlemleri, kiralama ve muvaffakatname gibi işlemler için Çarşamba Ziraat Odasına başvurmaları gerekiyor. Ayrıca ÇKS kayıtlarında Ziraat Odası Aktiflik Durumu Beyanı için üreticilerimizin odamızda 2023 güncellemelerini yapmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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