Çarşamba Ziraat Odası'ndan fındık rekoltesi açıklaması - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaptıkları çalışmanın sonucuna göre bu yıl fındık rekoltesinin 600-650 bin ton arasında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili kuruluşlar tarafından fındıkla ilgili rekolte tahminlerinin açıklandığını belirtti.

"Tarım Bakanlığı, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarının titizlikle ortaklaşa yapmış olduğu rekolte çalışmasında bundan önceki senelerde olduğu gibi kıyı, orta ve yüksek kesimlerde çalışmalarımızı gerçekleştirdik." diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Bundan önceki senelerde de yapmış olduğumuz rekolte çalışmaları neticesinde söylemiş olduğumuz rekolte yüzde 90 oranında gerçekleşti. Bizler rekoltenin 600-650 bin ton olmasını bekliyoruz. Tabii bu rekolte son dönemde meydana gelen sağanak yağışlar ve sıcak bölgelerde kuraklık nedeniyle fındık etkilenebileceğinden daha da düşebilir."

Fındık hasadının yakında başlayacağına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Fındık fiyatı 23-24 lira civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde üreticilerimiz fındık bahçelerine girerek fındık hasadına başlayacaklar. Tarım Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar ve ziraat odası başkanlarımızın fındık fiyatı ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu sene fındık fiyatı inşallah 30 lira olur ve üreticimizin de yüzü güler. Sayın Cumhurbaşkanımızın en kısa zamanda fındık fiyatını açıklamasını bekliyoruz."