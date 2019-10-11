Çarşamba Ziraat Odasından biyokütle tesisi açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede yapımı planlanan biyokütle tesisine ilişkin, "Sayın Valimiz dün bir açıklama yaptı ve 'zararlı ise ben kapatırım' dedi. Biz de Çarşamba'ya zarar verecek bir şeyin yanında olamayız." ifadesinde bulundu.

Aydemir, Eğercili Mahallesine yapılması planlanan biyokütle tesisiyle ilgili araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Konuyla ilgili uzmanlar ile ziraat odası başkanlarıyla görüştüğünü ifade eden Aydemir, "Ben Çarşamba'nın en büyük sivil toplum kuruluşunun başkanıyım ve Çarşambalı üreticileri temsil ediyorum. Biyokütle enerji santralinin yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu araştırıyoruz." dedi.

Santralin zararlı olması durumunda yapımına karşı olacağını vurgulayan Aydemir, şöyle konuştu:

"Çarşamba'yı Çarşambalılar olarak biz en iyi şekilde savunuruz. 30 bin üyemiz var ve bu santral zararlı ise 30 bin üyemizle o inşaatın gerekirse önünde yatarız ve yapılmasına izin vermeyiz. Sadece Çarşamba değil tüm Türkiye'ye zarar verecek bir şey olursa karşısında dururuz. Yaptığımız meclis toplantısı sonucunda bu konuyu araştırmaya karar verdik ve biyokütle enerji santrali olan oda başkanı arkadaşlarımızla görüştüm. Bunun dışında da kendi araştırmalarımız da sürüyor. 'Çarşamba Ziraat Odası neden buna karşı çıkmıyor?' diye bir algı oluşturulmak istendi, ancak biz hakkında bir şey bilmediğimiz şey hakkında açıklama yapamayız. Bilmediğimiz bir konuda açıklama yapmamız dezavantajdır. Sayın Valimiz dün bir açıklama yaptı ve 'zararlı ise ben kapatırım' dedi. Biz de Çarşamba'ya zarar verecek bir şeyin yanında olamayız."

Aydemir, söz konusu santral ile ilgili kısa süre sonra araştırmanın tamamlanacağını ve buna göre hareket edeceklerini sözlerine ekledi.