Çarşamba Ziraat Odasından ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıttı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi bu ramazan ayı dolayısıyla da ihtiyaç sahibi ailelere ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki 143 mahalle muhtarı ile yaptıkları istişare sonucunda ihtiyaç sahibi 800 aileye alışveriş kartı dağıttıklarını ve bir marketle anlaştıklarını belirten Aydemir, "Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ziraat Odası olarak geçtiğimiz bu zorlu günlerde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olabildiysek ve yaralarına az da olsa merhem olabildiysek bizden mutlusu yok." dedi.