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Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak - Son Dakika

Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

08.11.2021 16:50
Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak, kuzeydoğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak, kuzeydoğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, 6 ila 12 derece arasında, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

Ülke genelinde beklenen hava durumuna göre, yarın, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri yağmur ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis olacak.

Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, bölgenin 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre perşembe günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Cuma ve cumartesi günleri ise ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak - Son Dakika


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