Son Dakika Haberleri: Çarşambalar Artık Daha Mutlu

Çarşambalar Artık Daha Mutlu

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde faaliyete geçirdiği Mutlu Çarşamba Projesi Kayseri'de mutlulukla devam ediyor.

Çarşambalar Artık Daha Mutlu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde faaliyete geçirdiği Mutlu Çarşamba Projesi Kayseri'de mutlulukla devam ediyor.

Hayata geçirilen proje ile engelli vatandaşlara yönelik olarak başlatılan sportif ve sosyal faaliyetlerle gençlerin gözlerindeki mutluluk hiç eksik olmuyor.

Bu haftaki misafirlerimiz ise Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi özel öğrencileri oldu.

Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan gençler ardından okçuluk ve dart branşlarıyla sportif faaliyetlerini tamamladılar. Spor faaliyetlerin sonunda gençler ve Ziçev Kayseri Şubesi Öğretmenleri, İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Özel gençlerimizi sportif ve sosyal faaliyetlerle hayata daha mutlu bakmalarını amaçlıyoruz, engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu tür projeleri hayata geçiriyor, İl Müdürlüğü olarak bizlerde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:53:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşambalar Artık Daha Mutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]