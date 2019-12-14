Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı - Son Dakika

Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı

6 saat önce

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği kiracı olduğu binayı satın almak ve kredi kullanmak için genel kurul onayına gitti.

Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı, System.String[]

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği kiracı olduğu binayı satın almak ve kredi kullanmak için genel kurul onayına gitti.


Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneğinin yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kuruluna bina satın almak için kredi kullanma yetkisi verildi. Derneğin bahçesindeki kapalı alanda yapılan olağanüstü kurul divanın teşkil edilmesi ile başladı. Selçuk Dündar başkanlığında oluşturulan divan teşkilatında üyelerden Esat Akkaya, Nami Kaya ve Mehmet Dağdelen yer aldı. Divan kurulu genel kurulun toplanma amacını açılayarak istenen yetki ile ilgili Dernek Başkanı Sadettin Sarıoğlu açıklamalarda bulundu.


Sarıoğlu yaptığı konuşmada, "7 yıldır genç üretken ve sorumluğunu bilen yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yaptıklarımızı hep birlikte görmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla Samsun'da Çarşambalılar Derneğinin saygınlığının arttığını görmekteyiz. Bugün burada toplanmamızın sebebi kirada olduğumuz binayı satın aldığımız için genel kurul üyelerinden birinci binanın bankaya ipotek edilerek aldığımız fiyatın üçte birini bankadan kredi kullanmak istiyoruz. Toplam aldığımız fiyat eski parayla 1,5 milyon lira ve şu ana kadar topladığımız bağış 273 bin 125 liradır. Yıl sonuna kadar ödememiz gereken borç miktarı 100 bin liradır. Tekrar şu ana kadar bağışta bulunan arkadaşlarımıza teşekkür eder bağış yapacak olan değerli üyelerimizi de bekliyoruz" dedi.


Konuşma sonrası yapılan oylama ile yönetim kuruluna ikinci binayı satın almak üzere kredi kullanmak için oy birliğiyle yetki verildi. - SAMSUN

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
00:00 ABD Hazine Bakanı Mnuchin: "Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif" - Son Dakika
23:56 Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
23:56 ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak" - Son Dakika
23:54 Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı başladı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]